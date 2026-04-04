أخبار العالم

سماء الشرق الأوسط الملتهبة.. تفاصيل الضربات السبعة التي هزت هيبة سلاح الجو الأمريكي

ناصر السيد

ارتفع عدد الطائرات المقاتلة الأمريكية التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية في الحرب ضد إيران، إلى سبعة طائرات بعد تحطم مقاتلتين أمس الجمعة في إيران.

وسقط أمس طائرتين من طراز إف-15 وإيه-10 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية في حادثين منفصلين يوم الجمعة، إلى جانب فقدان أحد الطيارين للمقاتلة إف 15 وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ إجراء ضد طهران إذا لحق به أي أذى.

فيما يلي تفاصيل سقوط الطائرات الخمس الأخرى:

2 مارس: أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية ثلاث طائرات من طراز إف-15 في حادثة "نيران صديقة" فوق الكويت. 

قفز جميع أفراد الطاقم الستة بالمظلات بسلام، وصرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث هذا الأسبوع بأن الطيارين الثلاثة عادوا إلى الخدمة في غارات على إيران.

12 مارس: لقي ستة من أفراد الطاقم الجوي الأمريكي مصرعهم عندما تحطمت طائرة التزود بالوقود كي سي-135 في العراق. 

وأوضح الجيش الأمريكي أن طائرة التزود بالوقود لم تُسقط بنيران معادية أو صديقة، بل كانت متورطة في حادث مع طائرة أخرى أثناء مشاركتها في عملية "إبيك فيوري"، مؤكدا أن الطائرة الثانية هبطت بسلام.

في 27 مارس، أظهرت صورٌ التقطتها شبكة CNN أن طائرة إنذار وتحكم محمولة جواً من طراز E-3 Sentry تابعة لسلاح الجو الأمريكي قد دُمرت على مدرج قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وذلك في هجوم إيراني. 

وأفادت CNN أن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 عسكريين أمريكيين، دون وقوع وفيات كما تضررت طائرة تزويد وقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وفقاً لمصادر.

بالإضافة إلى ذلك، هبطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 اضطرارياً في قاعدة جوية أمريكية بالشرق الأوسط الشهر الماضي بعد تعرضها لنيران يُعتقد أنها إيرانية، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر.

