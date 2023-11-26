ضبط 7000 كيلو سكر تمويني ناقص الوزن داخل مصنع تعبئة بأسيوط

تمكنت حملة تموينية بأسيوط، اليوم السبت، من ضبط 7000 كيلو سكر تمويني ناقص الوزن داخل مصنع تعبئة بمركز القوصية.

كان المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط قاد حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط وأمجد الفونس ومحمد خلف مفتشي الرقابة التموينية استهدفت المحال التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية وذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملة تمكنت من ضبط 7 أطنان سكر تمويني معبأة داخل 7000 كيس ناقص الوزن بمصنع تعبئة مواد غذائية بمركز القوصية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التموين إنه تم ضبط 1400 كيلو جرام سكر تمويني داخل شكائر زنة 50 كيلو جرام داخل مخزن بمركز منفلوط كما تم ضبط 216 زجاجة زيت تمويني.

قام أحد الأشخاص بتجميعها بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها، تحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.