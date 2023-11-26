عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7000 كيلو سكر تمويني ناقص الوزن داخل مصنع تعبئة بأسيوط

حملة تموينية بأسيوط
حملة تموينية بأسيوط

تمكنت حملة تموينية بأسيوط، اليوم السبت، من ضبط 7000  كيلو سكر تمويني ناقص الوزن داخل مصنع تعبئة بمركز القوصية.

كان المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط قاد حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط وأمجد الفونس ومحمد خلف مفتشي الرقابة التموينية استهدفت المحال التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية وذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومصانع تعبئة المواد الغذائية.

 

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملة تمكنت من ضبط 7 أطنان سكر تمويني معبأة داخل 7000  كيس ناقص الوزن بمصنع تعبئة مواد غذائية بمركز القوصية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأضاف وكيل وزارة التموين إنه تم ضبط 1400  كيلو جرام سكر تمويني داخل شكائر زنة 50 كيلو جرام داخل مخزن بمركز منفلوط كما تم ضبط 216 زجاجة زيت تمويني.

قام أحد الأشخاص بتجميعها  بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها، تحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة. 

أسيوط أخبار أسيوط مديرية تموين أسيوط حملة تموينية بأسيوط سكر تمويني مصنع تعبئة مواد غذائية مباحث التموين بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بسبب أحداث غزة| سقوط أول ضحايا المقاطعة في مصر.. ماذا حدث؟!

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

في الطيارة.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

ترشيحاتنا

أقدم أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل.. شروق دويات تصل منزلها في القدس| شاهد

رومانيا: نشكر مصر لجهودها في إجلاء رعايانا من قطاع غزة

هل شهداء غزة يشعرون بألم الموت؟.. باحث بالأزهر يجيب

كولر: ظاهرة إهدار الفرص مستمرة من لاعبي الأهلي وهذه رسالتي لصلاح محسن

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 26-11-2023

محلل الفلسطيني: مصر اتخذت موقفا حاسما رافضا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

إصابات تهدد الحياة.. متاسبقو Squid game يفضحون البرنامج ومطالبات بالتعويض

ارميه فورا.. نوع من الكاتيل يدمر الجسم

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

فيديو

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ