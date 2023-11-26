وزير السياحة: الأسابيع الأولى من نوفمبر تتراوح نسب الزيادة من 5 إلى 10%

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، إن نوفمبر شهد زيادة في التدفقات السياحية الأسابيع الأولي، تشير إلى أن تتراوح الزيادة من ٥ إلي ١٠% عن العام الماضي، ليكون ثاني أعلي رقم في نفس الشهر.

جاء ذلك فى لقاء اليوم مع محرري الملف السياحي بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور قيادات وزارة السياحة والآثار وجمع من وسائل الإعلام.

أفاد وزير السياحة والآثار، أننا نستهدف أن يحافظ منظمو الرحلات وشركاء المهنة تسيير رحلاتهم إلي مصر لاستمرار التدفقات السياحية الي مقصدنا السياحي دون توقف.

يذكر أن استعرض وزير السياحة والآثار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها الوزارة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحا أن المنتج السياحى المصرى غنى ومتنوع وهو ما يستلزم أن يقوم السائح بالتأكد من إعداد برنامج جيد لزيارته لمصر من خلال الشركات السياحية حتى يتسنى له الاستمتاع بكافة المقومات والأنشطة السياحية.