الجيش الإيراني: إسرائيل أصبحت أضعف من بيت العنكبوت وعلامات سقوط نظامها واضحة

قال قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الأحد، إن الجيش أبلغ السلطات المحلية ‏والمنظمات الدولية، أنه مستعد لنشر قوات في المناطق القريبة من قطاع غزة.

وذلك بالإضافة إلي تقديم المساعدة الطبية اللازمة ‏لسكان غزة.‏

ولفت موسوي إلى أن "النظام الصهيوني فشل في تتويج أي إنجاز عسكري في هجومه على غزة، مما يدل على أن إسرائيل أضعف من بيت العنكبوت بالمعنى الحقيقي للكلمة".



ووصف المسئول الإيراني الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بـ"الشنيعة"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.



وأردف أن "علامات سقوط النظام الإسرائيلي أصبحت واضحة وضوح الشمس في العملية، إذ ركع الصهاينة على ركبهم، وقبلوا بكل الشروط التي وضعتها قوى المقاومة".