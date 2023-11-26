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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مبادرة كنوز وآثار.. كلية الطب في زياره لمعبد قارون بالفيوم

طلاب وطالبات كلية
طلاب وطالبات كلية طب الفيوم اثناء زيارة معبد قارون

 

نظمت كلية الطب بجامعة الفيوم  رحلة لعدد من طلاب وطالبات الكلية  لزيارة معبد قصر قارون بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومنطقة اثار الفيوم.

 

تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور عاصم فؤادالعيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدى إبراهيم عميد كلية الطب البشرى، و الدكتور نجلاء الشربيني وكلية كلية الطب، والدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى والدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم

 

خلال الرحلة شرحت  أ .نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم معبد قصر قارون واوضحت انة معبد من العصر اليونانى، ولا علاقة له بقارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم؛ هو معبد من العصر اليونانى الرومانى وخصص لعبادة الإله سوبك و«ديونيسيوس» إله الخمر والحب «عند الرومان» ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها 


وأضافت نرمين  أن هناك حجرات موجودة بالمعبد كانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.إحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الاثار والتي أكدت ما جاء بالدراسة وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبد في هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة.تتعامد الشمس على المقصورة الرئيسية واليمنى في قدس الأقداس ولم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، لان هذه المقصورة كان بها مومياء التمساح رمز الإله (سوبك) إله الفيوم في العصور القديمةوالذي لا يجب أن يعرض للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى، خاصة وأن هذه المومياء من المفترض أن تكون في العالم الآخر وأن الشمس تشرق على عالم الأحياء.

 

 

افتتاح المعرض الخيري السنوي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

 

 

 

 

وفود من أسبانيا والصين.. إدارة الوعى الأثري: السياحة بالفيوم تشهد انتعاشا

 

 

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