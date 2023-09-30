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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفود من أسبانيا والصين.. إدارة الوعى الأثري: السياحة بالفيوم تشهد انتعاشا

السياحة تنتعش حول
السياحة تنتعش حول هرم هوارة

تشهد المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، انتعاشة سياحية بزيارة أفواج متعددة الجنسيات وكانت من أكثر المناطق التي شهدت زيارات متعددة من الوفود السياحية هرم هوارة.

ورصدت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، ومتابعتها بصورة دورية، تحت إشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

 

وشهد هرم هوارة، إقبالا من الأفواج السياحية من مختلف الأماكن، للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز، باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

واضافت مديرة ادارة الوعى الاثري نرمين عاطف ان المنطقة استقبلت توافد اليوم وفد سياحي من اسبانيا واخر من الصين للاستمتاع بجمال المنطقة الاثرية وأبدوا اعجابهم وسعادتهم بترحيب وحسن استقبال العاملين بمنطقة هرم هوارة الاثرية.

 

هرم هوارة بالفيوم يفتح أبوابه لجميع السائحين.. صور

 

 

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