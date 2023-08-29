اللصوص نهبوه وحرقوه.. مدير متحف الآثار بالإسكندرية يكشف تفاصيل هرم هوارة

قال حسين عبد البصير، أستاذ الآثار ومدير متحف الآثار بالإسكندرية، إن هرم هوارة، بناه فرعون مصر أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هواره على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم.



وأضاف "حسين عبد البصير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الهرم يتكون 12 فناء، بالإضافة إلى 3000 غرفة، منهم 1500 غرفة تحت الأرض، منوها بأن الهرم شكله مختلف عن أهرامات الجيزة.



واسترسل: الهرم متكون من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيرى، منوها بأن اللصوص لم يتمكنوا من دخول حجرة التابوت من هذا الباب ولكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف، ونهبوا وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزي