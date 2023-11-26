خالد الغندور يطرح سؤالا لجمهور الزمالك بعد الفوز على أبو سليم الليبي

نجح فريق الزمالك في حصد أول 3 نقاط في بطولة الكونفدرالية؛ بعد تغلبه على فريق أبو سليم، بهدف دون رد، أحرزه يوسف أوباما، في الدقيقة 72.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "#رأيكم: من هو نجم مباراة اليوم بين الزمالك وأبو سليم الليبي؟".

وشهدت أحداث المباراة، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم، أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة، حيث تلقى مهاجم الفريق “معتصم” كرة عرضية، سددها مباشرة نحو المرمى، ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقي أبوسليم، دون رصيد من النقاط.