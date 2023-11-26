وزير الرياضة يشيد بفوز أبطال الإسكواش بمنافسات فرنسا والبرتغال ومنتخب الدراجات بالبطولة العربية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتحقيق، نادين الحمامى لقب بطولة فرنسا الدولية للاسكواش بعد الفوز فى النهائي على بطلة فرنسا المصنفة الأولي



وأثني الوزير علي فوز رنا إسماعيل تفوز بلقب بطولة ماديرا الدولية للاسكواش بالبرتغال بعد الفوز على بطلة ماليزيا المصنفة الأول على البطولة بنتيجة 3/1، وكذلك فوز مصطفى السيرتى يفوز بلقب البطولة رجال بعد تغلبه على بطل البرتغال بنتيجة 3/1.



كما تقدم وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام، بعد فوز منتخب مصر بلقب البطولة العربية للدراجات برصيد 44 ميدالية متنوعة بواقع، 22 ذهبية، 14 فضية، 8 برونزية.



أكد الدكتور أشرف صبحي، علي الدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية؛ وهو ما يؤتي بثماره تباعًا علي كافة المستويات والاصعدة.

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