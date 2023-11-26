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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اقتصادية النواب: أزمة السكر بسبب جشع واحتكار التجار.. ونرفض التسعيرة الجبرية

النائب على الدسوقي
النائب على الدسوقي

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للنائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، قائلا “هل لدينا أزمة سكر”. 

رد النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد" قائلا إن هناك أزمة سكر في كافة محافظات مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا، أن هناك بعض المناطق في مصر وصل فيها كيلو السكر لـ 52 جنيها مش موجود. 

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن لدينا احتياطيا من مخزون السكر يكفي لـ 3 أشهر، وتستورد حوالي 10 % من السكر لسد الحاجة .

ورفض النائب على الدسوقي موضوع التسعيرة الجبرية التي يتحدث عن فرضها وزير التموين لضبط أسعار السكر في الأسواق، موضحاً أن في شهر 11 و12 يكون هناك عجز في السكر في الأسواق وأن موسم حصاد البنجر يكون في شهر واحد وشهر 2 من كل عام. 

تغيير سعر الصرف

وأكد أن تغيير سعر الصرف تسبب في أزمة السكر وارتفاع سعره بالشكل الذي وصل إليه في الأسواق حالياً، موضحا أن الأزمة الحالية في السكر بسبب احتكار التجار للسلعة لرفع سعره في الأسواق بصورة كبيرة، ولزيادة الطلب عليه.

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