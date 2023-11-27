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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: قادرون على الفوز باللقب.. وأبو سليم الليبي أرهقنا

صدى البلد

أكد طارق يحيى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن الفوز على أبو سليم الليبي، عامل نفسي مهم لكسر حاجز ضربة البدايات في البطولة ودفعة قوية للمباريات المقبلة.

 

وتابع يحيى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأداء متراجع بسبب مواجهة فريق ظهر بشكل متكتل دفاعيًا وفريق منظم بعكس مباراة بيراميدز في كأس مصر الذي يلعب للفوز".

 

وأضاف طارق يحيى: "أبو سليم الليبي نجح في غلق مفاتيح اللعب للزمالك، ونزول عمر جابر منح حرية للفريق ثم التبديلات التي توالت بعدها وتغيير الطريقة، ساعد على تكثيف الهجوم وإحراز هدف".

 

وقال: "الزمالك استحق ركلة جزاء لصالح يوسف أوباما، لكن الهدف كان الفوز وهو ما تحقق، ومحمد عبدالشافي يستحق تعظيم سلام على مستواه الفني على مدار 90 دقيقة".

 

واختتم: "أبو سليم الليبي رغم حداثة عهده إلا أنه يملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، وأرهقوا الزمالك ونجحوا في تطبيق الخطة الدفاعية على أفضل وجه، وأتمنى حل أزمة إيقاف القيد قبل التعاقد مع مدير فني أجنبي، وأتمنى نجاح تجربة معتمد جمال واستمراره حتى يناير المقبل على الأقل، والفريق قادر على تحقيق اللقب والفرق المنافسة في المتناول".

 

نجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

 

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

 

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

 

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.

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