رسالة نعي مؤثرة من نبيل الحلفاوي للراحل طارق عبد العزيز

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الراحل طارق عبد العزيز الذي وافته المنية أمس، عبر حسابه على أكس “تويتر سابقاً”.

‏وكتب: "كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية".

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز، حيث يصادف اليوم ٢٦ نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب.

حضر عدد من الفنانين لمستشفى زايد التخصصي لإلقاء نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية.

وحضر كل من الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.