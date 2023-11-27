ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد عصير القصب للصحة…



1. تقليل الكوليسترول

يحتوي عصير القصب على مركبات خاصة تساعد في خفض مستويات الكوليستيرول السيء، والدهون الثلاثية في الجسم، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

2. خفض الوزن

وجد بأن بعض الأحماض الأمينية التي يحويها قصب السكر تعزز عملية حرق الدهون وعمليات الأيض المختلفة في الجسم، وهي مهمة في تكوين العديد من الأنزيمات.

كما يساعد على إنقاص وزن الجسم والحفاظ عليه، عن طريق تعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة مع الإمداد بسعرات حرارية قليلة، والحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم لفترة أطول.

3. الوقاية من السرطانات

نتيجة احتواء عصير قصب السكر على مضادات أكسدة قوية، وبصفاته القلوية، فإنه يعمل على مقاومة بعض أنواع السرطانات مثل: سرطان الثدي، وسرطان البروستاتا.

4. تقوية المناعة

يساعد تناول عصير القصب على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها بصفته غني بمادة البوليفينول ومضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة .

إذ يساعد على مقاومة الالتهابات وأمراض البرد والانفلونزا والتهاب الحلق ومحاربة العدوى البكتيرية والفيروسية.

5. تنظيم مستوى سكر الدم

يساعد عصير القصب في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة لدى مرضى السكري، بصفته غني بالألياف وذو مؤشر غلايسيمي منخفض.

6. فوائد أخرى

كما أن لعصير قصب السكر فوائد أخرى عديد وهامة، ومنها:

دعم بناء العضلات وعملها، وعمليات النمو المختلفة، فهو يحتوي على أحماض أمينية أساسية مهمة.

علاج الحمى ودرجات الحرارة المرتفعة.

علاج اليرقان وتعديل مستويات البيليروبين في الجسم وتعزيز وظائف الكبد.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك.

تحسين وتعزيز ظائف الكلى وعلاج حصى الكلى والتهاب المسالك البولية.

تناول عصير القصب له دور وقائي ضد تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

فوائد عصير القصب الجمالية

وجد أن غنى عصير القصب بالمعادن والفيتامينات يجعل منه ضروري لصحة الأظافر، والبشرة، والشعر، بالإضافة إلى ما يحويه من الأحماض الأمينية الأساسية، ومضادات الأكسدة القوية، وفوائده الجمالية هي:

1. تحسين صحة الأظافر

بالنسبة للأظافر، فيساعد تناول كوب يوميًا من عصير قصب السكر في الحفاظ على سلامة الأظافر وتقويتها وعلاج هشاشتها والبقع البيضاء التي قد تصيبها.

إذ أن أغلب مشاكل الأظافر التي قد تظهر عليها تكون ناتجة عن نقص أحد الفيتامينات أو المعادن التي قد يكون عصير القصب مصدر غني لها، مثل: فيتامينات ب، والحديد.

2. تعزيز صحة البشرة

يساعد شرب عصير القصب في الحفاظ على بشرة رطبة ونضرة، وعلاج بعض مشاكل الجلد، مثل: حب الشباب، ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد.

وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة كالبوليفينول وفيتامين أ و فيتامين ج، وحمض ألفا هيدروكسي المعروفة بأهميتها في الحفاظ على الخلايا من التلف ومحاربة الجذور الحرة وتعزيز الكولاجين في الجسم.