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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع شرس بين الأهلي وبيراميدز وصن دوانز على مهاجم أفريقي واعد.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية غانية عن أن جوناثان سوا، مهاجم فريق ميدياما، أصبح محط اهتمام عدة أندية أفريقية، وعلى رأسها الأهلي.

وأفاد موقع "ghanasoccernet" الغاني بوجود صراع ثلاثي داخل القارة الأفريقية من أجل التعاقد مع نجم ميدياما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأشار الموقع إلى أن الأهلي انضم مؤخرًا إلى المنافسة مع صنداونز الجنوب الأفريقي ونادي بيراميدز المصري للفوز بخدمات جوناثان سوا، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، لتعزيز خط الهجوم.

وجذب المهاجم الدولي الانتباه بشكل كبير خلال مواجهة الأهلي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا أمام ميدياما، التي انتهت بفوز الفريق المصري بثلاثية نظيفة.

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