في مسجد الحسين.. الأوقاف تعلن عن أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء العلماء والقراء الذين سوف يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـــ، 2024م) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم نشر بيان الأنشطة الدعوية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص ، وفي إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة.

كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكريم المتميزين من مقيمي الشعائر المتطوعين بالمديريات الإقليمية بمكافأة تشجيعية من الموارد الذاتية للوزارة قدرها ستمائة جنيه لكلٍ منهم، وعددهم ( 76 )، وذلك عن شهر نوفمبر 2023 م.



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