ممثل الجالية المصرية بفرنسا: الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بالمصريين في الخارج

قال عمر حشيش، ممثل الجالية المصرية في فرنسا، ورئيس الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج، إن الانتخابات الرئاسية في الدورة الحالية تحوز على اهتمام غير عادي بالنسبة للمصريين في الخارج وكذلك في الداخل في ضوء التحديات الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية، لافتا إلى أن المصريين في الخارج يرغبون في الحفاظ على المكتسبات التي حصلوا عليها في الفترة الحالية.

ممثل الجالية المصرية في فرنسا يتحدث عن الانتخابات الرئاسية

وأضاف "حشيش"، خلال لقاء عبر زوم مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن مصر أولت المصريين في الخارج رعاية غير مسبوقة في التاريخ، ولديهم استحقاق دستوري سواء التمثيل في المجالس النيابية والبرلمان، والمبادرات التي تقوم بها وزارة الهجرة لاستفادة المصريين في الخارج.

وتابع ممثل الجالية المصرية في فرنسا، أنه يوجد 2 مقر انتخابي واحد في السفارة المصرية في باريس، وآخر في مارسيليا من خلال القنصلية العامة المصرية في مارسيليا، وهي الأماكن التي فيها تجمعات المصريين في الخارج، وعدد المصريين المتواجدين في فرنسا حوالي 500 لـ 530 ألف مواطن مصري.

وواصل: "إن شاء الله إحنا عاقدين العزم لحشد أكبر كمية، ويوجد حماسة غير مسبوقة من كافة أفراد الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ووزيرة الهجرة ستزور الجالية يوم 29 المقبل، وتقوم بزيارات مكوكية فضلا عن البعثات من السفارة".