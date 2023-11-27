"في نطاق صواريخنا".. البحرية الإيرانية تبعث رسالة تحذير عاجلة لـ أمريكا

قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إنه يجب على أمريكا أن تتصرف "بشكل عقلاني" في الخليج الفارسي، فهي نفسها تعلم أنها في نطاق صواريخنا.

وأضاف علي رضا تنكسيري، أنه "من المنطقي أن تتصرف أمريكا بشكل عقلاني في الخليج الفارسي... ومنذ ظهورهم في الخليج الفارسي في السنوات الأخيرة، لم نشهد دخولهم ولو بوصة واحدة إلى مياهنا. عندما تدخلت أمريكا مياهنا في الخليج الفارسي، هم أنفسهم يعلمون أنهم في أيدينا، وهم في متناول صواريخنا وأسلحتنا بالكامل.. فلا يجب أن يحاولوا أبدا أن يتصارعوا معنا”.

وأوضح قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن وجود السفن الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، هو وسيلة لتشجيع الأطراف الأخرى، وليس كعنصر لخلق القوة، مؤكدا أن إيران لديها مواد مصورة وفيديو حول جميع تحركات هذه السفن. .