عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"في نطاق صواريخنا".. البحرية الإيرانية تبعث رسالة تحذير عاجلة لـ أمريكا

البحرية الإيرانية
البحرية الإيرانية - أرشيفية

قال قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إنه يجب على أمريكا أن تتصرف "بشكل عقلاني" في الخليج الفارسي، فهي نفسها تعلم أنها في نطاق صواريخنا.

وأضاف علي رضا تنكسيري، أنه  "من المنطقي أن تتصرف أمريكا بشكل عقلاني في الخليج الفارسي... ومنذ ظهورهم في الخليج الفارسي في السنوات الأخيرة، لم نشهد دخولهم ولو بوصة واحدة إلى مياهنا. عندما تدخلت أمريكا مياهنا في الخليج الفارسي، هم أنفسهم يعلمون أنهم في أيدينا، وهم في متناول صواريخنا وأسلحتنا بالكامل.. فلا يجب أن يحاولوا أبدا أن يتصارعوا معنا”.

إيران: تحركات الحوثي في البحر الأحمر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني

إيران: كل تطورات حماس بفضل طهران

وأوضح قائد البحرية للحرس الثوري الإيراني، أن وجود السفن الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، هو وسيلة لتشجيع الأطراف الأخرى، وليس كعنصر لخلق القوة، مؤكدا أن إيران لديها مواد مصورة وفيديو حول جميع تحركات هذه السفن. .

الخليج الفارسي أمريكا ايران البحرية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

شاهد| اللحظات الأولى لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين

تحرك عاجل ورسمي ضد زيلينسكي في أوكرانيا بسبب جرائم جنائية

الخارجية القطرية: الإفراج عن 33 محتجزا فلسطينيا مقابل 11 أسيرا إسرائيليا اليوم

بالأسماء والأعمار.. تفاصيل الإفراج عن 11 إسرائيليا من قطاع غزة

انفجارات عنيفة تهز خيرسون الأوكرانية

أزمة في إسرائيل بسبب العدوان على غزة والحل يأتي من الهند والفلبين.. تفاصيل

جيش الاحتلال: 11 رهينة في طريقهم إلى إسرائيل

CNN: تسليم الأسرى الإسرائيليين من غزة اليوم يجب أن يكتمل خلال ساعة

ترشيحاتنا

قبل ديربي الهلال.. رونالدو يتعرض لإصابة في مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني

كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

يرتكبون أفعالا محرمة.. الرأي الشرعي في لعبة الأحكام المنتشرة بين الشباب

اتصال عاجل من زيلينسكي بالأمير محمد بن سلمان |ماذا جرى؟

ضمت 11 مصريا.. تفاصيل مفاجئة حول غرق سفينة شحن قرب اليونان

مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

موت الفجأة يخطف النجوم| وفاة طارق عبد العزيز داخل اللوكيشن.. رحيل أحمد الشوكي وهيثم أحمد زكي يصدم الجميع

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ