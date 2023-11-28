نجم الأهلي السابق: الجماهير تدرك نجاحات كولر رغم تذبذب المستوى

علق ماهر همام، لاعب الأهلي السابق، على أداء المدير الفني مارسيل كولر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال ماهر همام، عبر "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "جماهير النادي الأهلي واعية وتقدر نجاحات كولر مع الفريق الموسم الماضي، حتى وإن كان هناك تذبذب في المستوى لبعض الوقت".

الأهلي يواجه سموحة

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة اليوم الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.