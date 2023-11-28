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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من مجلس الدوما بشأن إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا

صدى البلد

أفاد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين بأن إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا سيكلفها ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وقال أن السلطات الفنلندية أغلقت جميع المعابر الحدودية مع روسيا، باستثناء نقطة في أقصى الشمال. وسيكلف هذا القرار الفنلنديين وفقا للتقديرات، حوالي 3 مليارات يورو.

وأوضح أنه من بين المشاكل التي خلقتها فنلندا لنفسها الزيادة في الإنفاق العسكري بسبب الانضمام المتسرع وغير المدروس إلى الناتو، إلى العواقب الناجمة عن العقوبات غير القانونية ضد روسيا، والتي لا تزال الدول الأوروبية غير قادرة على مواجهتها".

ولفت إلى أنه في تسع دول أوروبية سيدخل الاقتصاد إلى المنطقة السلبية هذا العام، وفي ألمانيا هناك ركود، وخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة، كما أن بريطانيا تعاني من حالة ركود أيضا.

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