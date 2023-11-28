ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك،فوائد الكاكا.

تُعد الكاكا إحدى الفواكه الغنية بالعديد من الفوائد الغذائية، فعدا عن كونها لذيذة وحلوة المذاق فهي تتمتع بالعديد من الخصائص التي جعلتها كنزًا غذائيًا.

إن أبرز فوائد الكاكا تتمثلت بما يأتي:

1. الوقاية من السرطان

تُعد فاكهة الكاكا غنية بالعناصر والمواد المضادة للسرطان، فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الشوارد الحرة بشكل أكثر فعالية، وحماية الجسم عمومًا من الأمراض العديدة.

كما أن احتواء الكاكا على نسب عالية من فيتامين ج (Vitamin C)، وفيتامين أ (Vitamin A) بالإضافة إلى بعض المركبات الفينولية ساعد كثيرًا في محاربة مختلف أنواع السرطانات والأورام الخبيثة.

2. تعزيز جهاز المناعة

تُعد الكاكا إحدى الفواكه التي تعزز من صحة جهاز المناعة بشكل طبيعي، وذلك يعود لمحتواها العالي من فيتامين ج، إذ إن حبة واحدة من الكاكا تحتوي على 80% من حاجتك اليومية من فيتامين ج.

يعمل فيتامين ج على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء عمومًا، والتي تعد خط الدفاع الرئيس للجسم في مواجهة الميكروبات، والجراثيم، والالتهابات، والأمراض المعدية المختلفة.

3. المساعدة على الهضم

كباقي أنواع الفواكه فإن الكاكا مصدر ممتاز للألياف الغذائية، إذ تحتوي حبة الكاكا الواحدة على ما يقارب 20% من حاجة الجسم اليومية من الألياف، وتساهم الألياف في الآتي:

تسهيل حركة القناة الهاضمة، وعمليات تصريف وإخراج الفضلات عبر البراز.زيادة إفراز الأنزيمات الهاضمة.التخلص من الإمساك.

ومن فوائد الكاكا أنه قد يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، بما في ذلك الحماية من سرطان القولون والمستقيم، وقد تساعدك الكاكا على خسارة الوزن، وذلك عبر مساهمتها في تقليل امتصاص الجسم للدهون من الغذاء.

4. التخفيف من فرص الإصابة بالأورام

فعدا عن مضادات الأكسدة التي تحمي من السرطانات عمومًا، فإن تناول الكاكا قد يساعدك على التقليل من فرص الإصابة بالأورام المختلفة، وذلك لاحتوائها على مركبات كيميائية تحفز موت خلايا الأورام، لذا قد يساعد تناول فاكهة الكاكا بانتظام على تقليص حجم الأورام في الجسم.

5. إيقاف الشيخوخة المبكرة

بسبب غنى فاكهة الكاكا بالفيتامينات خاصة فيتامين أ، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها من المركبات والعناصر التي تعد من ضمن مضادات الأكسدة فإن تناولها يساعد على التقليل من اضطرابات عمليات الأكسدة الداخلية، والتي يتسبب حدوثها في شيخوخة مبكرة للجسم، تتمثل هذه الاضطرابات في الأمور الآتية:

6. السيطرة على ضغط الدم

يُعد البوتاسيوم أحد العناصر الغذائية المهمة المتواجدة في الكاكا، وللبوتاسيوم دور كبير في خفض ضغط الدم، ما يزيد من كمية الدم المتدفق إلى كافة أجزاء ومناطق الجسم.

يساعد ضغط الدم المنخفض على تقليل الضغوطات المختلفة التي يتعرض لها جهاز الدوران بوتيرة يومية، الأمر الذي يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والدم.

7. تنظيم عمليات الأيض

تحتوي الكاكا على العديد من العناصر الغذائية التي تنتمي لعائلة فيتامنات ب المعقدة، كما أنها تحتوي على نسب كبيرة من حمض الفوليك ومادة الثيامين، وهي مواد تُعد هامة جدًا في عمليات الأيض المختلفة في الجسم

