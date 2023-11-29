خلال مؤتمر الحركة الوطنية.. رجب هلال حميدة: السيسي انتصر على الإرهاب وعمر الصحراء

قال رجب هلال حميدة، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن مصر تعرضت لتحديات في غاية الخطورة وواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن المصريين نبحث عن مزيد من الاستقرار والأمن والأمان وهو ما قدمه لنا الرئيس السيسي.

وأوضح «حميدة»خلال كلمته في مؤتمر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وذلك لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي انعقد بتنظيم امانة الحزب بمحافظة بور سعيد وامينها الشاب اسلام زيدان ، والمقام برعاية تحالف الأحزاب المصرية وبحضور وفد من حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس جامعة بورسعيد وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وعدد كبير من رؤساء الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أن الرئيس السيسي واجه الارهاب وانتصر عليه، وعمر الصحراء ودعم الاقتصاد، بل وحول الصحراء إلى جنات خضراء، ووفر مايقرب من 3.6 مليار متر مكعب من المياه في تبطين الترع التى انعسكت على زيادة الرقعة الزراعية بجانب ملايين الصوب الزراعية التى أدت لإنتاج أطنان من المواد الغذائية.

وأشار إلى أننا هنا من أجل أنفسنا وليس من أجل الرئيس السيسي لأننا نحن الذين بحاجة إليه، وخلال السنوات التى عشتها في عهد الرؤساء السابقين، اعرف جيدا ان الرئيس السيسي يعمل بتجرد شديد من أجل الدولة المصرية.