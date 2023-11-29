وزير الدفاع الإسرائيلي يفجر مفاجأة حول موعد استئناف العملية البرية في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل العملية البرية في جميع أنحاء قطاع غزة قريبًا جدًا.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: "إذا كان لدى أي شخص أي شكوك.. فسنواصل قريبًا جدًا العملية البرية في جميع أنحاء غزة".

إسرائيل تكشف موعد استئناف عملية غزة

جاءت تصريحات جالانت خلال زيارته إدارة ميركافا والمركبات القتالية المدرعة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وشاهد عملية إعادة تأهيل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة المتضررة أثناء القتال، قبل العودة إلى ساحة المعركة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستستأنف العمليات القتالية في قطاع غزة بمجرد نهاية المرحلة الحالية لإعادة الرهائن.

وقال نتنياهو، في ظل التقارير حول تمديد وقف إطلاق النار "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تكون مصد تهديد لإسرائيل.. هذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة”.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية سمعت سؤالا.. بعد نهاية هذه المرحلة من إعادة الرهائن، هل ستعود إسرائيل إلى القتال؟.. لذا جوابي هو نعم لا لبس فيه.. سنعود للقتال حتى النهاية”.