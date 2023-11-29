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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"سي إن إن": الصليب الأحمر لم يتمكن من زيارة الرهائن في غزة

صدى البلد

واجه مسؤولون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر صعوبات في الوصول إلى الرهائن المحتجزين في غزة، مما خلق تناقضاً مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة الجارية، وفقا لما نشرته شبكة “سي إن إن”.

كشفت مصادر متعددة لشبكة “سي إن إن”، أنه على الرغم من اتفاق الهدنة، لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الرهائن، وهو الوضع الذي أثار انتقادات من عائلات الأسرى. 

وأعربت راشيل غولدبرغ، التي لا يزال ابنها هيرش غولدبرغ في الأسر، عن استيائها، مشيرة إلى أن المنظمة تبدو وكأنها "خدمة أوبر" للرهائن المفرج عنهم ولكنها لم تقدم المساعدة الطبية اللازمة لأولئك الذين ما زالوا محتجزين.

ردًا على هذه المخاوف، أوضح المتحدث باسم الصليب الأحمر، جيسون سترازيوسو، موقف المنظمة، مؤكدًا على دورها المحدود في عملية التفاوض.

وقال “لا يمكننا تنفيذ الإجراءات إلا التي يخبرنا الطرفان بأنهما وافقا عليها.. ونصر منذ اليوم الأول في محادثات مباشرة مع حماس على إطلاق سراح الرهائن، والسماح لنا بزيارتهم، والسماح للرهائن بالتواصل مع عائلاتهم”. 

وذكر المتحدث باسم الصليب الأحمر، جيسون سترازيوسو، أن الصليب الأحمر مستعد لزيارة الرهائن الذين تحتجزهم حماس لتقييم حالتهم وتقديم الأدوية الأساسية لهم، ومع ذلك، فإن مثل هذه الزيارات مشروطة بالحصول على إذن، وبدون معرفة موقع الرهائن، لا يستطيع الصليب الأحمر إجبارهم على الوصول، لأن القيام بذلك قد يعرض سلامة المحتجزين للخطر.

 

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