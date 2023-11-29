رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: محمد صلاح ونونيز الأخطر في البطولة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن الثنائي الأخطر والأكثر تفاهما في صناعة الفرص يتكون من محمد صلاح وداروين نونيز لاعبي ليفربول بعدما صنعا لبعضهما 21 فرصة.

ونشرت رابطة الدوري على منصة (إكس) الأربعاء صورة لعناق بين صلاح ونونيز، وعلى وجهيهما ابتسامة كبيرة، وأظهرت قائمة بأكثر الثنائيات خطورة ضمن المسابقة في الموسم الحالي.

واحتل صلاح قائد مصر ونونيز مهاجم أوروجواي المركز الأول برصيد 21 فرصة، ثم جاء موسى ديابي وأولي واتكنز ثنائي أستون فيلا في المركز الثاني برصيد 18 فرصة.

وجاء إرلينغ هالاند، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع زميله الأرجنتيني خوليان ألفاريز في المركز الثالث بعدما صنعا لبعضهما 15 فرصة.

وكان المركز الرابع من نصيب ثنائي كريستال بالاس إبريتشي إيزي وأودسون إدوار ولهما 12 فرصة، وبفارق فرصة واحدة عن ثنائي توتنهام هوتسبير المكون من جيمس ماديسون وسون هيونغ - مين. وتأثر ثنائي توتنهام بغياب ماديسون بسبب الإصابة عن آخر مباراتين.

وبعد مرور 13 جولة من البداية، يتصدر آرسنال الدوري برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن سيتي حامل اللقب، ونقطتين عن ليفربول وأستون فيلا، وسط منافسة محتدمة على القمة.