وزير الخارجية السعودي: حجج إسرائيل حول الدفاع عن النفس واهية

قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن السلام بالنسبة لفلسطين خيار استراتيجي.



وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن حجج إسرائيل حول الدفاع عن النفس واهية.



ولفت وزير خارجية السعودية إلى أنه تم تقديم مبادرات سلام كثيرة من الشرق الأوسط لكن السؤال هنا أين هي مبادرات إسرائيل للسلام؟.



وقال وزير خارجية السعودية إن ما يقربنا للحل هو وقف النار والذهاب لحل الدولتين.





وشدد وزير خارجية السعودي على ضرورة السماح بدخول أكثر للمساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأكد وزير خارجية السعودية على أن رسالتنا واضحة وهي وقف فوري لإطلاق النار في غزة.



وقال وزير خارجية السعودية أن هناك غيابا لآليات المحاسبة الدولية عما يجري في غزة.



وأضاف وزير خارجية السعودية أنه يلتقي مجددا في مجلس الأمن وعدد القتلى في غزة ارتفع لأكثر من 14000 شهيد.