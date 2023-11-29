خالد عكاشة: المفاهيم الاستيطانية تتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي |فيديو

علّق خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار الهدنة الإنسانية وإتمام عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال خالد عكاشة في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن": "كل طرف في الأزمة الحالية في قطاع غزة يرغب في القضاء على الآخر".

وأضاف خالد عكاشة: "إسرائيل تضرب غزة بكل قسوة وتقوم بهدم الحياة داخل غزة وتجعلها منطقة غير قابلة للحياة".

وتابع خالد عكاشة: "اليمين الإسرائيلي يحرك نتنياهو والجيش الإسرائيلي وعقيدة اليمين الإسرائيلي هي التطهير العرقي وضمان نقاء الدولة اليهودية من كل شخص غير يهودي".

وأكمل خالد عكاشة: "المفاهيم الاستيطانية تتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي وخطوات السياسة الإسرائيلية".