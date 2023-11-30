أخبار التوك شو.. وزير التموين يتحدث عن أزمة السكر وحقيقة وجود تعويم ومجلس النواب يعمل على قانون جديد

شهدت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الملفات والقضايا الهامة والتي شغلت بال الرأي العام، يأتي على رأسها أزمة أسعار السكر، وحقيقة الحديث عن تعويم جديد في سعر الدولار، والحديث حول قانون التصالح الجديد، وإمكانية انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اعتذر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين على الهواء، بسبب أزمة السكر، قائلًا:" اعتذر عن أي عدم رضا من قبل المواطنين في هذا الشأن".

وتعهد وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية، ولن تعتمد على القطاع الخاص ، مشددًا على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيه.

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:""استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه".

وقال وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه لا يوجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، ولكن هناك من يشتغل في "أماكن خلفية".

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد ستأخذ ثلاثة شهور حتى يتم إقرارها، وقد يتم الانتهاء منها في وقت سابق لذلك، موضحا أنه كان حريصا طوال الفترة الماضية أن يتواجد في الإعلام، من أجل حل أزمة التصالح في مخالفات البناء، والفترة المقبلة سيتم التطرق للعمل على قانون وضع اليد.

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التعديلات الخاصة بقانون 144 لعام 2017 الخاص بالتصرف في بعض أملاك الدولة الخاصة المعروف إعلاميا بـ "وضع اليد" وهذا واحد من القوانين الاستثنائية، ومدته كانت قد انتهت، وتقدمت الطلبات، والبعض لم يقدم طلبات، وكان من الواجب على مجلس النواب أن يصدر القانون ومن ثم بعد فترة يقيس أثر التطبيق، وبعد الانتهاء من الطلبات يتم فتح الباب لتشريع جديد، لكي يتقدم الأشخاص الذين لم يتقدموا في المرة الأولى.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق كان حريص على الاجتماع بالبرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي هو امتداد للحكومة بالاحترام للمؤسسات والدستور، ورئيس الوزراء سن سنة دورية انعقاد مع رؤساء اللجان النوعية مع رئيس الأغلبية والذي يشغل المنصب حاليا عبد الهادي القصبي.

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الاجتماعات مع رئيس الوزراء يتم الاستفادة منها، موضحا أنه قد تم التحدث بكل صراحة مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بكافة الملفات وعلى رأسها ملف قانون التصالح في مخالفات البناء.

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار إسرائيل بالتفكير بعدم المرور من قناة السويس قائلا: "مش عاوزينك تعدي من الأساس، خبر سعيد وجميل للغاية وكلنا فرحانين، وياريت متعديش من عندنا تاني".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل ترى أن الخط الملاحي يجعل قناة السويس تعبر من أماكن قد يكون بها توترات ومشاكل معها، موضحا أن إسرائيل ستسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور ناصر اللحام المتخصص في الشأن الفلسطيني، أن الضفة الغربية لا تزال محاصرة من الاحتلال الاسرائيلي وتعاني من الاعتقالات العشوائية والبطالة في وقت من المفترض أنه موسم سياحة مع أعياد الكريسماس وأعياد الميلاد في بيت لحم ولكن لا يوجد إلا الاعتقالات.

وانتقد ناصر اللحام، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أداء منظمة التحرير الفلسطينية حيال الأوضاع الحالية، قائلا: "لا يعجبني أداء منظمة التحرير وأداءها متأخر عن الهدف وتحتاج إلى هيكلة بحيث تتواكب مع الحدث وهي تجلس على الدكة وتنتظر كأنها جمهور".

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن استمرار الهدنة يعني إطلاق سراح مزيد من المحتجزين في غزة، بحسب ما أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. إسرائيل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، الذي يزور إسرائيل حاليا، أنه سيناقش في إسرائيل إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

قال الدكتورعبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي و لا ننتظر عدالة من المجتمع الدولي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: أتمنى أن تكون آخر الأحداث والأحزان للشعب الفلسطيني هو ما نراه الآن في غزة وان تكون هذه الاحداث مقدمة لمسار حقيقي للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك مبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التمويل العقاري.

وأوضحت مي عبد الحميد خلال لقاء لها عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن احدى هذه المبادرات سيتم من خلالها طرح الإسكان المتوسط الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية عبر التمويل العقاري بالدولار ليتم من خلاله جذب الاستثمارات الأجنبية سواء للمصريين بالخارج أو غيرهم من المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء هذه العقارات من فئة الإسكان المتوسط الذي يلاقي إقبالا كبيرا في سوق العقارات في الدول المشابهة للوضع في مصر .

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك توقعات حول مزيد من تمديد الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار، موضحا أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج لهذه الهدنة لأنه شعب يعاني معاناة كارثية ومروعة، وتحت ركام المباني خرج 260 شهيدا حتى الآن.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن إسرائيل اعتقلت 125 امرأة و145 طفلا و41 صحفيا في نفس الوقت الذي تم فيه الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا، مؤكدا أن هذه الأرقام تؤكد أنها لصالح مزيد من القسوة والإجرام الإسرائيلي.

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن اجتماع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان مع رئيس الوزراء كان مثمرا للغاية، وتم الحديث عن كافة الملفات المختلفة، من ضمنها غلاء الأسعار، وعلى وجه التحديد ملف أسعار السكر، والتي تشهد زيادات غير طبيعية في الفترة الراهنة.

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء يعلم جيدا عن أسعار السكر في الأسواق في الوقت الحالي وأنه وصل لـ 50 جنيها أو يزيد، وشرح الموقف، وتعهد بحل أزمة السكر خلال الفترة المقبلة أمام رؤساء اللجان النوعية المختلفة.