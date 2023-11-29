أحمد موسى: إسرائيل ستسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدل قناة السويس.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار إسرائيل بالتفكير بعدم المرور من قناة السويس قائلا: "مش عاوزينك تعدي من الأساس، خبر سعيد وجميل للغاية وكلنا فرحانين، وياريت متعديش من عندنا تاني".

أحمد موسى يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن إسرائيل ترى أن الخط الملاحي يجعل قناة السويس تعبر من أماكن قد يكون بها توترات ومشاكل معها، موضحا أن إسرائيل ستسلك طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وتابع أحمد موسى، أن إسرائيل ستتكبد خسائر بالمليارات بسبب مثل هذا القرار، الذي يسعده ويسعد الملايين من المصريين، موضحا أن إسرائيل خسائرها وصلت لـ 57 مليار دولار بسبب العدوان على قطاع غزة.

واستكمل، أن إسرائيل ستتكبد خسائر أخرى بسبب ملف قناة السويس وعدم العبور منها، ولن ينعموا بأي سلام طوال هناك احتلال على الأراضي الفلسطينية.