أحمد موسى يعرض تقريراً خطيراً حول خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مخطط التهجير لم ينته بعد، وكل طرف يتحدث بشكل مختلف عن الآخر، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتحدث عن خطة التهجير، مع تقرير مطول حول كيفية تفريغ قطاع غزة من سكانها، ويرصد التقرير دور مصر ودور السعودية في مخطط التهجير.

أحمد موسى يتحدث عن مخطط التهجير

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أحد المحللين الإسرائيليين خلال تقرير نُشر من خلال "روسيا اليوم" أن مغادرة سكان غزة من مكانهم هي مصلحة إقليمية، وأنه يمكن لإسرائيل بالتعاون مع الدول العربية وضع مخطط لهجرة منظمة لسكان غزة.

وتابع أحمد موسى، أن هذه التصريحات نُشرت في الإعلام الصهيوني، والتقرير متواجد منذ 5 سنوات، ولكن تم إعادة نشره اليوم من جديد في وسائل الإعلام المختلفة، وتمت ترجمته من خلال "روسيا اليوم".

واستكمل، أن الحديث من خلال التقرير أنه يجب الضغط على مصر من أجل القبول بتهجير الفلسطينيين، وأنه من المهم الحديث حول الأمر هو وقف جريمة الحرب من قبل حماس، ويتحدث عن مصر أن لديه مشكلة اقتصادية وعلى العالم استغلال هذا الأمر، إذ إنها تشهد واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها.

وعقب موسى قائلًا: "لا يمكن على الإطلاق أن تعمل على حل أزمتها الاقتصادية على حساب الأشقاء الفلسطينيين وهذا أمر لن يحدث على الإطلاق".