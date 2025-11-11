قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟

رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم .. يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو البانيه في الأسواق ، حيث تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع سعرها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ . 

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر و سعر طبق البيض وأسعار الدواجن بأنواعها.

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزارع نحو 60 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعرها للمستهلك بالأسواق ما بين 63 و75 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

 سجل سعر الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، في المزارع نحو 90 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعرها للمستهلك ما بين 95 و110 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء،  ما بين 95 و115 جنيهًا في الأسواق المحلية

أسعار الطيور اليوم 

البط المزرعة: من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

البط المسكوفي: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأرانب: من 95 إلى 105 جنيهات للكيلو

الرومي: من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الحمام (الزوج): من 120 إلى 150 جنيهًا

السمان (الزوج): من 30 إلى 40 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

• سعر كرتونة البيض الأحمر: 135 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 140 و145 جنيهًا.

• سعر كرتونة البيض الأبيض: 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 135 و140 جنيهًا.

• سعر كرتونة البيض البلدي: 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 135 و140 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم 

  • سعر كيلو البانيه اليوم :  يتراوح البانيه من 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو
  • سعر الوراك اليوم : من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو
  • سعر الصدور اليوم : من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو
  • سعر الأجنحة اليوم : من 65 إلى 72 جنيهًا للكيلو
  • سعر الهياكل اليوم : من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو
