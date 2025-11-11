أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟

أسعار الفراخ اليوم .. يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدواجن اليوم وسعر كيلو البانيه في الأسواق ، حيث تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع سعرها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ .

يستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر و سعر طبق البيض وأسعار الدواجن بأنواعها.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وصل سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزارع نحو 60 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعرها للمستهلك بالأسواق ما بين 63 و75 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، في المزارع نحو 90 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعرها للمستهلك ما بين 95 و110 جنيهات.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، ما بين 95 و115 جنيهًا في الأسواق المحلية

أسعار الطيور اليوم

البط المزرعة: من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

البط المسكوفي: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأرانب: من 95 إلى 105 جنيهات للكيلو

الرومي: من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الحمام (الزوج): من 120 إلى 150 جنيهًا

السمان (الزوج): من 30 إلى 40 جنيهًا

اسعار الفراخ والبيض اليوم

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

• سعر كرتونة البيض الأحمر: 135 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 140 و145 جنيهًا.

• سعر كرتونة البيض الأبيض: 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 135 و140 جنيهًا.

• سعر كرتونة البيض البلدي: 130 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 135 و140 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم