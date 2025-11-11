قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد

قررت محكمة استئناف مدني القاهرة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحدى الشركات العقارية بالتجمع الخامس ضد اللاعب شادي محمد، والتي تطالب فيها بفسخ عقد وحدة سكنية إلى جلسة 24 نوفمبر الجاري.

ترجع وقائع الدعوى إلى قيام شركة عقارية شهيرة بالتجمع الخامس برفع دعوى قضائية ضد اللاعب شادي محمد، تطالب فيها بفسخ التعاقد المبرم بين الطرفين بشأن إحدى الشقق السكنية، بدعوى إخلال اللاعب ببنود التعاقد.

باشر خبراء وزارة العدل أعمالهم في القضية وقاموا بفحص المستندات ومعاينة الوحدة محل النزاع، تمهيدًا لتقديم تقرير فني مفصل للمحكمة حول مدى التزام كل طرف ببنود العقد المبرم بينهما.