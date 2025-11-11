وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن ما تحقق لمصر خلال الفترة الأخيرة من إنجازات دبلوماسية وسياسية يعكس المكانة التي تستحقها الدولة المصرية ودورها المحوري الدائم في دعم السلام والاستقرار اقليميا ودوليا.



وأوضح الوزير، خلال لقائه مع الصحفيين الدبلوماسيين على هامش منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، أن مصر نجحت في تحقيق خطوات ملموسة على مختلف الأصعدة، من أبرزها جهودها الحثيثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وعقد قمة شرم الشيخ التي جاءت ناجحة بكل المقاييس بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة الدول الأوروبية، إلى جانب الافتتاح المبهر للمتحف الكبير الذي شهد حضور أكثر من 40 رئيس دولة وملك ورئيس حكومة، فضلًا عن القمة السابقة في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 30 زعيمًا عالميًا، وهو ما يجسد عمق المكانة الدولية التي تحظى بها مصر بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف عبد العاطي أن هذه النجاحات تمتد إلى الساحة الدولية، حيث حققت مصر إنجازا تاريخيا بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو بأغلبية ساحقة، إلى جانب حصول مصر على عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو وعودة عضويتها إلى مجلس حقوق الإنسان بعد غياب دام سنوات، وهو ما يعكس التقدير الدولي للجهود المصرية في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي.



وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ على تصنيفه في الفئة (أ) رغم التحديات، بفضل التطورات التشريعية الأخيرة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تؤكد جدية الدولة في توسيع المناخ السياسي وترسيخ الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.



كما لفت عبد العاطي إلى استمرار الدور المصري الفاعل في عدد من الملفات الإقليمية الحساسة، إلى جانب القضية الفلسطينية، موضحًا أن العديد من الدول طلبت الاستعانة بحكمة القيادة المصرية ودبلوماسيتها المتزنة للمساهمة في حل النزاعات.



وتحدث الوزير عن الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى بروكسل، مؤكدًا أنها مثلت محطة فارقة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عُقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى بعد ترفيع العلاقات، وشهدت مشاركة غير مسبوقة من قادة أوروبا، بلغ عددهم 21 قائدًا أوروبيًا، في لقاء موسع على عشاء عمل، وهو ما يعكس الثقة الأوروبية الكبيرة في القيادة المصرية ودورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة.



واختتم عبد العاطي مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الذي تسير فيه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، وأن الدولة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم الاستقرار، وصون حقوق الشعب المصري، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.