إبراهيم عيسى: اتجاه لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة حتى وقف إطلاق النار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك توقعات حول مزيد من تمديد الهدنة الإنسانية لوقف إطلاق النار، موضحا أن الشعب الفلسطيني في غزة يحتاج لهذه الهدنة لأنه شعب يعاني معاناة كارثية ومروعة، وتحت ركام المباني خرج 260 شهيدا حتى الآن.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن إسرائيل اعتقلت 125 امرأة و145 طفلا و41 صحفيا في نفس الوقت الذي تم فيه الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا، مؤكدا أن هذه الأرقام تؤكد أنها لصالح مزيد من القسوة والإجرام الإسرائيلي.

وتابع الواقع يستحق أن نكون أكثر إيمانا بعقلنا ونبصر الحقائق وحصاد الهدنة الانسانية يشير إلى أن 80% من سكان غزة تركوا بيوتهم وهذا من كلام المصادر والوثائق الفلسطينية، منوها بأن هذا إحصاء نادي الأسير الفلسطيني.



