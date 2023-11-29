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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب أحمد السجيني: رئيس الوزراء تعهد بحل أزمة السكر

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن اجتماع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان مع رئيس الوزراء كان مثمرا للغاية، وتم الحديث عن كافة الملفات المختلفة، من ضمنها غلاء الأسعار، وعلى وجه التحديد ملف أسعار السكر، والتي تشهد زيادات غير طبيعية في الفترة الراهنة. 

السجيني يتحدث عن سعر السكر 

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء يعلم جيدا عن أسعار السكر في الأسواق في الوقت الحالي وأنه وصل لـ 50 جنيها أو يزيد، وشرح الموقف، وتعهد بحل أزمة السكر خلال الفترة المقبلة أمام رؤساء اللجان النوعية المختلفة. 

وتابع أحمد السجيني، أنه تم التطرق والحديث أيضا عن ملف الكهرباء وتخفيف الأحمال، فضلا عن سعر الصرف والعديد من الملفات المختلفة في الفترة الأخيرة، "عاوز الناس تطمن.. نواب الشعب بيشوفوا شغلهم كويس وفي اجتماعات دورية من أجل الحديث عن المشاكل التي تهم الشعب المصري". 

النائب أحمد السجيني مجلس النواب البرلمان أسعار السكر أحمد موسى رؤساء اللجان النوعية

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