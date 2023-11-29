عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى للنائب السجيني: هل رئيس الوزراء أعلن عن تعويم جديد؟

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق كان حريص على الاجتماع بالبرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي هو امتداد للحكومة بالاحترام للمؤسسات والدستور، ورئيس الوزراء سن سنة دورية انعقاد مع رؤساء اللجان النوعية مع رئيس الأغلبية والذي يشغل المنصب حاليا عبد الهادي القصبي.

النائب أحمد السجيني يتحدث عن مقابلته مع رئيس الوزراء 

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الاجتماعات مع رئيس الوزراء يتم الاستفادة منها، موضحا أنه قد تم التحدث بكل صراحة مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بكافة الملفات وعلى رأسها ملف قانون التصالح في مخالفات البناء. 

وتابع أنه تم الحديث مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بأسعار السلع وعلى رأسها السكر، والوضع الأمني، وأسعار الأسمدة والمحاصيل، وكل الملفات التي تهم المواطن المصري، وذلك من أجل التوصل إلى حلول. 

واستكمل، أن ملف التصالح كافة رؤساء اللجان تحدثوا عنه، وضرورة العمل على ملف قانون التصالح، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت حديث هام مع رئيس الوزراء، ورأس المكون للأزمة وهي أزمة سعر الصرف ووضع الدولار. 

ووضع أحمد موسى، النائب أحمد السجيني في موقف محرج على الهواء قائلا: "وانتم قاعدين مع رئيس الوزراء أن فيه تعويم جديد ولا لا؟"، ليرد الأخير: "ما هو مش كل حاجة هقولهالك، ولكن هناك تعهدات على العمل على سعر الصرف وبكل جهد للوصول إلى حل مميز في هذا الملف". 

احمد السجيني مجلس النواب رئيس الوزراء أحمد موسى قناة صدي البلد تعويم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

موضوعات متعلقة

أرقام خرافية.. أحمد موسى يكشف عن سعر الدولار في السوق الموازية

وصل 60 جنيها.. أحمد موسى يفجر مفاجأة صادمة بشأن أسعار السكر

غزة تعاني.. أحمد موسى: "الناس بتاكل عيش وطماطم بس"

افتحوا معبر رفح.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خطيرة لتهجير الفلسطينيين

أحمد موسى يعرض تقريراً خطيراً حول خطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة |فيديو

أبوالغيط بمجلس الأمن: يجب تحويل الهدنة لوقف إطلاق نار كامل في غزة

خصم 25% على المصاريف.. برلماني يكشف مفاجأة بشأن قانون التصالح الجديد

باحث بالشأن الإسرائيلي: أتوقع مد الهدنة 4 أيام أخرى بين الاحتلال والمقاومة

ترشيحاتنا

جالطة سراي ومانشستر يونايتد.. علم فلسطين يزين مدرجات دوري أبطال أوروبا

وزير التموين يعتذر على الهواء بسبب أزمة السكر..ويتعهد بحلها في هذا التوقيت

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

وزير التموين : بلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه |فيديو

ريال مدريد يضرب نابولي بهدفين في الشوط الأول

زلزال قوي يضرب تركيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

أبرزها الميكرويف والكاتيل.. هاني الناظر يكشف التخاريف والشائعات عن الإصابة بالسرطان

كأنها في المدرسة.. شاهد هيفاء وهبي تثير الجدل بالشراب والليجن على السوشيال ميديا

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ