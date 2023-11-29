أحمد موسى للنائب السجيني: هل رئيس الوزراء أعلن عن تعويم جديد؟

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق كان حريص على الاجتماع بالبرلمان، والدكتور مصطفى مدبولي هو امتداد للحكومة بالاحترام للمؤسسات والدستور، ورئيس الوزراء سن سنة دورية انعقاد مع رؤساء اللجان النوعية مع رئيس الأغلبية والذي يشغل المنصب حاليا عبد الهادي القصبي.

النائب أحمد السجيني يتحدث عن مقابلته مع رئيس الوزراء

وأضاف "السجيني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الاجتماعات مع رئيس الوزراء يتم الاستفادة منها، موضحا أنه قد تم التحدث بكل صراحة مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بكافة الملفات وعلى رأسها ملف قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتابع أنه تم الحديث مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بأسعار السلع وعلى رأسها السكر، والوضع الأمني، وأسعار الأسمدة والمحاصيل، وكل الملفات التي تهم المواطن المصري، وذلك من أجل التوصل إلى حلول.

واستكمل، أن ملف التصالح كافة رؤساء اللجان تحدثوا عنه، وضرورة العمل على ملف قانون التصالح، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت حديث هام مع رئيس الوزراء، ورأس المكون للأزمة وهي أزمة سعر الصرف ووضع الدولار.

ووضع أحمد موسى، النائب أحمد السجيني في موقف محرج على الهواء قائلا: "وانتم قاعدين مع رئيس الوزراء أن فيه تعويم جديد ولا لا؟"، ليرد الأخير: "ما هو مش كل حاجة هقولهالك، ولكن هناك تعهدات على العمل على سعر الصرف وبكل جهد للوصول إلى حل مميز في هذا الملف".