وزير التموين : بلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه |فيديو

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة عاجلة للمواطنين، مطالبهم بالتوقف عن شراء السكر بسعر مرتفع، قائلًا:""استحملوا شوية.. وبلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه".

وزير التموين: الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة

وقال وزير التموين، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON" إنه لا يوجد أزمة سكر، وهو متوفر بالفعل، ولكن هناك من يشتغل في "أماكن خلفية".

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة نجحت في تغطية احتياجات الصناعة والسلاسل التجارية وخطوط التعبية من السكر.

وفي سباق آخر، قال الوزير إن قيمة حق الانتفاع بمشروعاتنا لا تزيد عن تكلفة ما تم إنفاقه في البنية الأساسية.

وزير التموين: السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويعرض عليه كل الموضوعات، وأهم ما يميزه المتابعة الدائمة لتنفيذ القرارات، مضيفًا:"هدفنا إحداث تغيير حقيقي في الواقع المصري وحل كافة المشكلات ووضع النقاط على الحروف.. وهذا هو الفارق مع ولايتي الأولى في 2005".

وقال وزير التموين، خلال حواره ، إن السيسي يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين.

وزير التموين:كان نفسي أرجع تنفيذي تاني مع السيسي وحصل

وأشار إلى أنه قام بحضور 30 اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا :"كان نفسي أرجع تنفيذي تاني مع السيسي وحصل.. رئيس يتميز بالجرأة في مجابهة المشكلات وحلها عن الرؤساء السابقين".

وشدد وزير التموين، على أنه لا يمكن عمل تنمية حقيقية بدون بنية أساسية قوية، ووجود بنية تحتية قوية يجذب المستثمرين إلى مصر.

وزير التموين يوضح أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص



وأوضح وزير التموين أهمية مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة، بشكل متزن، دون اجهاد لموازنة الدولة، مضيفًا:" طبقنا مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص في التجارة الداخلية".

وتابع وزير التموين، أن انخفاض سعر السكر محلياً دفع التجار لتصديره والاستفادة من فارق السعر عالمياً.

وأشار وزير التموين إلى أن هناك 3.2 مليون طن سكر مطلوبة سنوياً لتغطية الاحتياج المحلي، لافتاً إلى أن الدولة تنتج 2.8 مليون طن سكر سنوياً بعجز 500 ألف طن عن المطلوب.