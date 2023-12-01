عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المصريون في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة يتجهون للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت سفارات مصرفي اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة ، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، بفتح أبوابها أمام الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في كل بلد؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وتبدأ السفارات المصرية حول العالم في عقد عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 من اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء 

وتهيب السفارات بالناخبين من ابناء الجاليات المصرية عند الحضور للتصويت تقديم إثبات الشخصية والمتمثل في أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر ساري الصلاحية والثابت به الرقم القومي (جواز السفر المميكن)

كما تدعو السفارات الناخبين المصريين بزيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ inquiry / قبل التوجه الى مقر السفارة للتصويت للتأكد من أن رقم بطاقة الرقم القومي مسجل بقاعدة بيانات الناخبين

وبحسب التوقيتات الدولية، ستكون اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي ستغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي ستجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في البعثات المصرية بالخارج تستمر من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا للتوقيت المحلى لكل دولة يجرى فيها الاقتراع، حيث شكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقرها للمتابعة مع بعثاتها في الخارج والاطمئنان على سلاسة إجراءات العملية الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخاب بالخارج الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الجاليات المصرية الهيئة الوطنية اللجنة العامة المشرفه اللجان الانتخابية المستشار حازم بدوي انتخابات الرئاسية بطاقة الرقم القوم بطاقة الرقم القومي بتوقيت القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

موضوعات متعلقة

انتخابات الرئاسة 2024 .. سفارة مصر في نيوزيلندا: مستعدون لاستقبال أبناء الجالية للمشاركة في الانتخابات

وزير الخارجية: تأسيس صندوق الخسائر والأضرار يعكس الالتزام تجاه العمل المناخي العالمي

شكري: تقدير دولي بضرورة المد لهدنة غزة وتحولها إلى وقف كامل لإطلاق النار

مصر تبلغ أمريكا ضرورة البناء على الهدنة للوصول لوقف إطلاق النار بغزة

شكري يتوجه إلى برشلونة ونيويورك للمشاركة في لقاءات اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

سفير مصر ببيروت: ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان أمام تطورات المنطقة

بمشاركة مصرية.. تفاصيل اجتماع السفراء العرب مع رئيس حكومة رومانيا بسبب غزة

وزير الخارجية يعقد مباحثات ثلاثية مع نظيريه في البرتغال وسلوفينيا

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج الأربعاء

مواقيت الصلاة اليوم.. وقت أداء الفرائض الخمس

الأونروا: تفشي الأمراض بين الفلسطينيين.. ومخاوف من انتشار الكوليرا

لاعب الأهلي السابق: إمام عاشور لم يقدم الأداء المنتظر منه

قنصل مصر بميلانو: لا نعاني من أي معوقات بالانتخابات والمصريين ربنا مبارك فيهم

الحكم على مرشدي وقيادات الإخوان في أحداث المنصة بعد إحالتهم للمفتي.. اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

فستان مبهر.. ديانا حداد تثير الجدل بتغير ملامحها

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ