الأنبا إرميا: الرئيس السيسي عمل على ترسيخ مبادئ عدم التمييز والوطنية

من مؤتمر حماة الوطن..

قال الأنبا إرميا الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، أن لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح من خلال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفى ذات الوقت يقوم قداسة البابا تواضروس بافتتاح مسجد الفتاح العليم، قائلا “ في نفس اليوم انتقلت نفس المجموعة من المسجد للكنيسة”.

وأضاف “ الأنبا إرميا ” أن هذا الموقف جاء في إطار العمل علي ترسيخ مبادئ عدم التمييز، أيضا يرسخ مبادئ الوطنية التي قد كانت غابت عن الشعب منذ عقد واحد حيث كاد أن يضيع هذا الوطن بعد أن فقد الاستقرار، فإن أهم ما يميزنا وسط الشعوب في الوقت الحالي هو وجود الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس السيسي للدولة.

وأختتم حديثه، قائلا " وجود الإستقرار والأمن أساس تحقيق التنمية الشاملة، فعلينا أن ننظر إلي ما يحيط بمصر من الناحية الغربية نجد ليبيا وما فيها من مشكلات، والناحية الجنوبية نجد السودان نفس الأمر، لذا نشكر الله ونشكر الرئيس السيسي والدولة بكافة أجهزتها فيما تبذله من جهود لحماية الوطن والشعب من الضياع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن، لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وحضر المؤتمر، الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، والنائب أشرف أبو النصر أمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، والنائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والقيادات الحزبية.