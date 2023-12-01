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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بدمياط يجتمع بمديري الإدارات استعدادا للانتخابات الرئاسية

صحه دمياط
صحه دمياط

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتعيين العرابي عضوًا بتجارية دمياط

اجتمع اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بمديرى الإدارات الصحية بالمحافظة ومديرى الادارات الفنية المعنية بالمديرية؛  حيث وجه برفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة؛ وذلك بناء علي تعليمات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و إستعدادا للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بايام ١٠ و ١١ و ١٢ من شهر ديسمبر المقبل.

 
كما أمر بتوزيع عضو من الفريق الصحى بكل لجنة انتخابية على مستوى المحافظة مرتديا الزى الخاص بالفريق الطبى لوزارة الصحة و السكان و ذلك لتقديم الدعم الطبى فورا للناخبين على مستوى المحافظة.
 

كما وجه بالابلاغ الفورى عن أى حالة طارئة بالمقار الانتخابية لغرفة عمليات الصحة و التى تستمر فى انعقادها لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية؛ إضافة إلى ذلك شدد على توجيه السادة مديرين الادارات للعاملين تحت رئاستهم بالتوجه للادلاء باصواتهم في الانتخابات و تنظيم العمل لاتاحة الفرصة للعاملين للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دمياط الانتخابات الرئاسية المقبلة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور السيد عبد الجواد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الصحة والسكان الصحة بدمياط

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