وزير الصناعة يصدر قرار بتعيين العرابى عضوا بتجارية دمياط

أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة القرار رقم 464 لسنة 2023 الخاص بتعيين الدكتور محمد العرابى بمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط خلفا للسيد محمد احمد الزينى وذلك حتى نهاية المدة المتبقية للدورة الانتخابية 2023/2027.



يذكر أن الدكتور طارق العرابى حاصل علي أول رسالة دكتوراة في الإقتصاد السياسي من كلية الحقوق جامعة دمياط وهو استشارى التخطيط العمراني والأمين المساعد للمجالس المحلية المركزية وعضو الأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ورئيس مجلس إدارة جمعية ديار الخير علي مستوي مصر ورئيس مجلس إدارة شركة لمار للتنمية السياحية والتجارة .

جدير بالذكر ان مقعد الغرفة التجارية بدمياط قد خلى بوفاة محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط السابق وعضو مجلس النواب السابق.