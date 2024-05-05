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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن طـ.فل لقى مصرعه في ترعة بالقليوبية

دفن جثة
دفن جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بالقناطر الخيرية وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل حسن. ص. م 15 سنة أثناء الاستحمام فى مياه إحدى الترع بعزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية.


وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية القناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية مستشفي القناطر الخيرية الصفة التشريحية

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