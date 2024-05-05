التصريح بدفن طـ.فل لقى مصرعه في ترعة بالقليوبية

الأحد 05/مايو/2024 - 10:02 ص 5/5/2024 10:02:39 AM

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أثناء الاستحمام في مياه ترعة عزبة الشقرفي بالقناطر الخيرية وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق الطفل حسن. ص. م 15 سنة أثناء الاستحمام فى مياه إحدى الترع بعزبة الشقرفي بمدينة القناطر الخيرية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية المركزى لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.