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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. أحمد سعد يُحيي آخر جولاته الغنائية في أمريكا.. تفاصيل

أحمد سعد
أحمد سعد

يحيى الفنان أحمد سعد آخر جولاته الفنية فى أمريكا اليوم وتحديدًا فى لوس أنجلوس حيث يقدم فيها عددًا من الأغانى القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.  

وقد أشعل أحمد سعد أجواء حفله الذى أقيم أمس ضمن جولاته الغنائية فى أمريكا،  بالتحديد فى ولاية هيوستن.

وأحيا أحمد سعد، حفلاً غنائياً أمس فى ولاية هيوستن بأمريكا، كما يحيى اللبنانى راغب علامة حفله الغنائى بمدينة دنفر إحدى مدن أمريكا، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول بموسم الصيف.

كما يستعد تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفل غنائى داخل صالة الإتحاد  بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الحفل يقام يوم 29 من شهر يونيو القادم ويقدم كل منها فقرة غنائية مختلفة بتقديم مجموعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

وقد طرح المطرب أحمد سعد ديو غنائيًا، يجمعه بمغني الراب أحمد ناصر الجوكر بعنوان “يا مولانا”.

الأغنية تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة مزيكا.

وأعلنت "بيلبورد عربية" عن إطلاق جلساتها الموسيقية الحصرية التي تجمع بين الطرب والغناء والثقافة الموسيقية العصرية والألحان المبتكرة لتقدّم لعشّاق الموسيقى من كافة الأجيال تجربة سمعية وبصرية متكاملة.  

وسيكون الفنان أحمد سعد، أحد العشرة المتصدرين لقائمة "بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان" منذ انطلاق القوائم، هو ضيف الجلسة الأولى. حيث سيغنّي أجمل أغنياته وأكثرها رواجاً معتمداً على إيقاعات جديدة وقوالب موسيقية بديعة ومتعدّدة الثقافات والخلفيات برفقة عازفين مبدعين، فيصبح للأغنية نفسها معنى آخر وذاكرة مختلفة

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