التنمية الثقافية: افتتاح مركز الإبداع الفني بمتحف نجيب محفوظ يونيو المقبل

قال رئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش إنه سيتم افتتاح مركز الإبداع الفني بمتحف نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف قانوش - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مركز الإبداع سيقدم أنشطة ثقافية وفنية مستوحاة من أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ، في إطار خطة وزارة الثقافة للاهتمام بالمناطق التاريخية وإلقاء الضوء عليها من خلال تقديم الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة بها.



وأوضح أن مركز الإبداع الفني الذي يقع بالطابق الثالث بالمتحف يضم عددا من القاعات بها قاعة متعددة الأغراض وقاعة لعقد الندوات، كما أن هناك جاليري للمعارض التشكيلية وأيضا قاعات لورش العمل.

وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة قد تفقدت، في مارس الماضي، مركز الإبداع ووجهت بوضع خطة شاملة لاستغلال قاعات الطابق الثالث عند افتتاحه قريبا، بما يعكس القيمة الأدبية لأديب نوبل، وتحقيق الاستفادة من موقع المتحف في إقامة أنشطة مستلهمة من روح قاهرة نجيب محفوظ، والتي ألهمت أديب نوبل لكتابة ثلاثيته، ولعدد من أهم رواياته الخالدة، وكذلك إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتخصصة لفنون الطفل، لخدمة أهالي القاهرة التاريخية، بالأزهر، والحسين، والغورية، والدرب الأحمر، وتخصيص قاعات للورش الفنية والندوات والعرض السينمائي.

كما تفقدت الكيلاني قاعات متحف نجيب محفوظ المكون من طابقين، الأول به قاعات للندوات، مكتبة سمع بصرية، مكتبة عامة، مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ، والطابق الثاني ويضم جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الراحل، وآخرا لمتعلقاته الشخصية مع بعض الأوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعمال نجيب محفوظ بطبعاتها القديمة والحديثة، إضافة إلى الأعمال المترجمة، إلى جانب قاعة للسينما، وعدة قاعات أخرى تحمل أسماء "الحارة - رثاء- أحلام الرحيل- أصداء السيرة- تجليات- نوبل"، وغيرها.

