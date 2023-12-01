إيسيسكو تطلق مسابقة لاختيار أفضل قصة حوارية حول التنمر المدرسي

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الكتاب والأدباء وهواة الكتابة للأطفال والمراهقين، إلى المشاركة وتقديم قصص حوارية حول ظاهرة التنمر في المدارس، حيث ستقوم لجنة تحكيم من خبراء متعددي التخصصات بتقييم القصص المشاركة واختيار أفضلها، لنشرها في إصدار خاص بعد إعداد الرسوم المناسبة لها.

ويهدف إصدار هذه القصة الحوارية المصورة إلى رفع درجة الوعي بظاهرة التنمر وتوفير المساعدة للمدرسين على فهم الأطفال بشكل أفضل ودعمهم في مواجهة التنمر، وتعزيز آليات حماية الأطفال داخل المدارس والأوساط التعليمية.

ويجب على الراغبين في المشاركة إرسال مساهماتهم الأدبية باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ، في موعد أقصاه 30 ديسمبر 2023، مع الالتزام بالشروط التالية:

* إرسال سيرة ذاتية مختصرة للمؤلف، تتضمن العنوان البريدي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني؛ وسوابق أعماله الأدبية.

* أن تكون القصة الحوارية أصيلة ولم يسبق نشرها، أو الاتفاق على نشرها مع أية جهة.

* أن تتوافق مع أهداف ونطاق الورقة المفاهيمية، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط:

https://icesco.org/b1lg

* أن تعطي القصة الحوارية دليلا لمساعدة الأطر التربوية والأسر على دعم الأطفال بشكل أفضل في تجاربهم مع التنمر في المدرسة.

* أن يتراوح عدد "فقاعات الكلام"، بما في ذلك الحوار والمزاج والنبرة والعواطف واللغة المجازية إن وجدت، ما بين 150 و200 فقاعة.

وعقب تقييم لجنة التحكيم للقصص الحوارية المشاركة سيتم اختيار القصة الفائزة، والتواصل مع مؤلفها، من أجل توقيع اتفاق حقوق المؤلف، استعدادا لإعداد الرسوم المناسبة للقصة ونشرها في إصدار خاص من منظمة الإيسيسكو.