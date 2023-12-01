عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تحذر من فرار مليون لاجئ فلسطيني إلى الحدود المصرية

تحذير من لجوء مليون
تحذير من لجوء مليون فلسطيني إلى الحدود المصرية

حذر رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"،  فيليب لازاريني، من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المستأنف في جنوب غزة المكتظ قد يدفع مليون لاجئ - بما في ذلك 900000 لاجئ في مباني الأمم المتحدة - إلى الحدود المصرية.

وبعد زيارة ثانية إلى غزة حيث التقى بالفلسطينيين، حث إسرائيل على التفكير في عواقب الهجوم في الجنوب إذا لم يتم تمديد الهدنة المؤقتة مع حركة حماس؛ بحسب صحيفة “الجارديان”، البريطانية.

وقال في مقابلة له: "نواجه بالفعل مأساة إنسانية خطيرة"، مضيفا أنه يشعر بقلق عميق من احتمال حدوث مزيد من الاعتداءات.

وتابع: "نحن في سباق مع الزمن، وأصبح المرض بالفعل تهديدا مثل القصف.. سكان غزة قد ضعفوا كثيرا لدرجة أنه يخشى أن يبدأ الكثير من الناس في الموت بسبب الأمراض وكذلك القصف الإسرائيلي للقطاع".

وأضاف: "أنا قلق جدا من دخول فصل الشتاء، بعد أن رأيت تأثير الحصار. بعد أن رأينا ضعف مناعة الشعب بعد هذه الحرب، وحرمانه ومعاناته، قد نكون على أعتاب كارثة إنسانية كاملة – تسونامي"، مبينا أنه "إذا كان لديك هجوم بنفس الشدة في الجنوب، لا يمكن للمرء أن يتوقع فقط حركة نزوح كبيرة.. الخوف هو أنه سيكون هناك أيضا عدد هائل من الأشخاص الذين قد يُقتلون، خاصة مع هذه الكثافة السكانية".

وأفاد بأن العاملين في مجال الصحة يحذرون بالفعل من "زيادة كبيرة في الأمراض المنقولة بالمياه، وظهور التهاب الكبد والأمراض الجلدية" بسبب "مزيج من عدم وجود ما يكفي من الغذاء، والحصول على المياه النظيفة، والظروف غير الصحية بشكل متزايد".

وأشار إلى أن "هناك بالفعل احتمال أكبر بأنهم قد يرغبون في الفرار إلى الجنوب وخارج الحدود."

وأشار المفوض العام للأونروا"لدينا مليون شخص، في منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك 100000 شخص في الشمال يأتون لطلب الحماية".

وتابع "مواقعهم معروفة، وعلى الرغم من ذلك، تم ضرب ما يقرب من 100 منشأة بشكل مباشر أو غير مباشر.. وقد أدى ذلك إلى قتل أكثر من 200 شخص، والإصابات أكثر من 900 في منشآت الأمم المتحدة"

"الآن، قيل لنا، أو نسمع، أن الناس يجب أن يتحركوا إلى الجنوب الغربي إذا وقع الهجوم في خان يونس […] ولكن لا يمكنك إعلان منطقة آمنة من جانب واحد في منطقة حرب."

وردا على سؤال عما إذا كانت دعوته إلى تمديد وقف إطلاق النار ستترك حماس راسخة وأمن إسرائيل معرضا للخطر، كما تشير إسرائيل إلى أن ذلك سيكون نتيجة لذلك، أجاب من حيث السكان المدنيين في غزة: "غزة ليست حماس. لديك منظمة تسمى حماس ولديك سكان وهذه المجموعة متنوعة ونابضة بالحياة ولا يمكن مساواتها مع حماس.

واستطرد "إنهم سكان، عاشوا تحت حكم حماس على مدى السنوات ال 17 الماضية." هل هذا يعني أن جميع السكان - نصفهم من الأطفال، ونصفهم ولدوا بعد وصول حماس إلى السلطة - يجب أن يدفعوا الثمن؟

وأكد "إنها معادلة يجب حلها من قبل أولئك الذين جعلوا الهدف لتحييد حماس أو القضاء عليها." ما نقوله هو أن الهدف لا يمكن أن يكون على حساب هؤلاء السكان المدنيين. هذا هو السبب في أن لديك حكم حرب. السبب في أن لديك قانون إنساني دولي."

إسرائيل الهجوم العسكري الأمم المتحدة الهجوم العسكري الإسرائيلي الاونروا الهدنة المؤقتة الحدود المصرية الكثافة السكانية اللاجئين الفلسطينيين تمديد الهدنة تسونامي غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

موضوعات متعلقة

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

"كمل‭ ‬يا‭ ‬ريس.. ‬الخير‭ ‬معاك"| مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

كيف تمحو ذنوبك يوم الجمعة؟ .. افعل هذه العبادة تغفر خطاياك لو كانت كالجبال

متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟.. انتبه في هذا التوقيت تغلق الملائكة الصحف

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء الهند يقترح استضافة نيودلهي لـCOP33

بدء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في هولندا

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

الانتخابات الرئاسية.. إقبال كثيف من المصريين للإدلاء بأصواتهم في السعودية

السيسي: مهدنا الطريق للتوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية

المصريون بالبحرين يشاركون في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

في اليوم العالمي للإيدز.. 10 حقائق صادمة عن فيروس نقص المناعة البشرية

فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ