الأونروا تحذر من فرار مليون لاجئ فلسطيني إلى الحدود المصرية

حذر رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المستأنف في جنوب غزة المكتظ قد يدفع مليون لاجئ - بما في ذلك 900000 لاجئ في مباني الأمم المتحدة - إلى الحدود المصرية.

وبعد زيارة ثانية إلى غزة حيث التقى بالفلسطينيين، حث إسرائيل على التفكير في عواقب الهجوم في الجنوب إذا لم يتم تمديد الهدنة المؤقتة مع حركة حماس؛ بحسب صحيفة “الجارديان”، البريطانية.

وقال في مقابلة له: "نواجه بالفعل مأساة إنسانية خطيرة"، مضيفا أنه يشعر بقلق عميق من احتمال حدوث مزيد من الاعتداءات.

وتابع: "نحن في سباق مع الزمن، وأصبح المرض بالفعل تهديدا مثل القصف.. سكان غزة قد ضعفوا كثيرا لدرجة أنه يخشى أن يبدأ الكثير من الناس في الموت بسبب الأمراض وكذلك القصف الإسرائيلي للقطاع".

وأضاف: "أنا قلق جدا من دخول فصل الشتاء، بعد أن رأيت تأثير الحصار. بعد أن رأينا ضعف مناعة الشعب بعد هذه الحرب، وحرمانه ومعاناته، قد نكون على أعتاب كارثة إنسانية كاملة – تسونامي"، مبينا أنه "إذا كان لديك هجوم بنفس الشدة في الجنوب، لا يمكن للمرء أن يتوقع فقط حركة نزوح كبيرة.. الخوف هو أنه سيكون هناك أيضا عدد هائل من الأشخاص الذين قد يُقتلون، خاصة مع هذه الكثافة السكانية".

وأفاد بأن العاملين في مجال الصحة يحذرون بالفعل من "زيادة كبيرة في الأمراض المنقولة بالمياه، وظهور التهاب الكبد والأمراض الجلدية" بسبب "مزيج من عدم وجود ما يكفي من الغذاء، والحصول على المياه النظيفة، والظروف غير الصحية بشكل متزايد".

وأشار إلى أن "هناك بالفعل احتمال أكبر بأنهم قد يرغبون في الفرار إلى الجنوب وخارج الحدود."

وأشار المفوض العام للأونروا"لدينا مليون شخص، في منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك 100000 شخص في الشمال يأتون لطلب الحماية".

وتابع "مواقعهم معروفة، وعلى الرغم من ذلك، تم ضرب ما يقرب من 100 منشأة بشكل مباشر أو غير مباشر.. وقد أدى ذلك إلى قتل أكثر من 200 شخص، والإصابات أكثر من 900 في منشآت الأمم المتحدة"

"الآن، قيل لنا، أو نسمع، أن الناس يجب أن يتحركوا إلى الجنوب الغربي إذا وقع الهجوم في خان يونس […] ولكن لا يمكنك إعلان منطقة آمنة من جانب واحد في منطقة حرب."

وردا على سؤال عما إذا كانت دعوته إلى تمديد وقف إطلاق النار ستترك حماس راسخة وأمن إسرائيل معرضا للخطر، كما تشير إسرائيل إلى أن ذلك سيكون نتيجة لذلك، أجاب من حيث السكان المدنيين في غزة: "غزة ليست حماس. لديك منظمة تسمى حماس ولديك سكان وهذه المجموعة متنوعة ونابضة بالحياة ولا يمكن مساواتها مع حماس.

واستطرد "إنهم سكان، عاشوا تحت حكم حماس على مدى السنوات ال 17 الماضية." هل هذا يعني أن جميع السكان - نصفهم من الأطفال، ونصفهم ولدوا بعد وصول حماس إلى السلطة - يجب أن يدفعوا الثمن؟

وأكد "إنها معادلة يجب حلها من قبل أولئك الذين جعلوا الهدف لتحييد حماس أو القضاء عليها." ما نقوله هو أن الهدف لا يمكن أن يكون على حساب هؤلاء السكان المدنيين. هذا هو السبب في أن لديك حكم حرب. السبب في أن لديك قانون إنساني دولي."