الأنبا إرميا: مصر دولة عظمة عرفت معنى التعددية.. وجهود السيسي رسّخت عدم التمييز

في مؤتمر الأشراف..

قال الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المجلس الثقافي القبطي، إن مصر دولة عظيمة عرفت معنى التعددية، واصطف الأبناء في هذه الأرض الكريم بدءا من سيدنا إبراهيم خليل الله، مرورا بالأنبياء الذي مروا على أرضها.

واستشهد الأنبا إرميا، خلال مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الجمعة، بقول الله- تعالى-: "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ"، مؤكدا أن أرض مصر سلام، وأن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في إطار العمل على ترسيخ مبادئ عدم التمييز، وأيضا لترسيخ مبادئ الوطنية التي قد كانت غابت عن الشعب منذ عقد واحد، حيث كاد أن يضيع هذا الوطن بعد أن فقد الاستقرار.

وأشار إلى أن أهم ما يميزنا وسط الشعوب في الوقت الحالي، هو وجود الأمن والاستقرار، في ظل قيادة الرئيس السيسي للدولة.

وأضاف أن وجود الاستقرار والأمن، أساس تحقيق التنمية الشاملة، فعلينا أن ننظر إلى ما يحيط بمصر من الناحية الغربية؛ نجد ليبيا وما فيها من مشكلات، والناحية الجنوبية؛ نجد السودان نفس الأمر، لذا نشكر الله ونشكر الرئيس السيسي والدولة بكافة أجهزتها، فيما تبذله من جهود؛ لحماية الوطن والشعب من الضياع.