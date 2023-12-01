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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضمك يعود بفوز ثمين من أرض الفيحاء بالدوري السعودي

ضمك والفيحاء
ضمك والفيحاء

واصل فريق ضمك تقديم مستوياته الرائعة في الدوري السعودي، واقتنص فوزاً ثميناً خارج أرضه على حساب الفيحاء 4 - 2 في الجولة الـ15 من البطولة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وانتعش ضمك بهذا الانتصار، حيث رفع رصيده إلى النقطة 21، ليتقدم بصورة مؤقتة نحو المركز الثامن على حساب الفيحاء، الذي تجمد رصيده عند 19 نقطة، وتراجع نحو المركز التاسع.

وتقدم ضمك بثلاثية مقابل هدف حتى الدقيقة 69 التي شهدت حضور هدف الفيحاء الثاني، وكان الأخير قريباً من تعديل النتيجة لأكثر من مرة مع وجود هدف أُلغي بداعي التسلل، قبل أن يؤكد ضمك أحقيته بنقاط المباراة بالهدف الرابع.

ومنح الكاميروني نكودو فريقه ضمك التقدم في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعزز عبد العزيز الشهراني التقدم بهدف ثانٍ مع الدقيقة 36، وتمكن هنري أونيكورو من تقليص النتيجة وسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 56.

وعاد نكودو مجدداً وسجل الهدف الثالث لفريقه ضمك مع الدقيقة 65، ليمنح فريقه الراحة والاطمئنان، قبل أن يقلص الفيحاء الفارق مع الدقيقة 69 عن طريق أونيكورو مجدداً.

ومنح أسان سيساي فريقه ضمك التأكيد على الفوز بعدما سجل الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

ضمك الدوري السعودي الفيحاء مدينة المجمعة الرياضية ركلة جزاء

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