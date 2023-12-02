عيد الاتحاد الـ52.. طحنون بن زايد: الإمارات تواصل مسيرة التقدم والازدهار

أكد مستشار الأمن الوطني في الإمارات ونائب حاكم إمارة أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، أن دولة الإمارات بقيادة الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، تواصل مسيرة التقدم والازدهار لتتبوأ أعلى المراتب عالمياً في مختلف الصعد والمجالات.

وتحتفل الإمارات اليوم، السبت 2 ديسمبر، بعيد الاتحاد رقم 52، وهو اليوم الذي يوثق ذكرى اتحاد الإمارات وإعلان قيام الدولة في 2 ديسمبر عام 1971، وأصبح من أهم المناسبات الوطنية في الإمارات وفيه تعطل الدوائر الحكومية والخاصة يومي 2 و3 ديسمبر.

وقال مستشار الأمن الوطني في الإمارات، في كلمة له في ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين، إن الإمارات وهي تحتفي بهذه الذكرى الخالدة تستذكر جهود باني صرح الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين، الذين أرسوا لبنات تجربة وحدوية رائدة وفريدة شهدت على مدار أكثر من خمسة عقود محطات ملهمة من النجاحات الاستثنائية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعرب طحنون بن زايد، عن التطلع بطموح كبير وعزيمة لا تلين إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس محمد بن زايد، الذي يقود النموذج التنموي لدولة الإمارات لتأمين مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال المقبلة.

وأكد أن دولة الإمارات تمضي نحو المستقبل بخطى ثابتة وواثقة واستراتيجية واضحة تقوم على تمكين الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، والهوية الإماراتية بما تتضمنها من تاريخ وإرث وموروث ثقافي، وتطوير منظومة اقتصادية مزدهرة ومستدامة، بالإضافة إلى علاقات احترام متبادل مع المحيط الإقليمي والعالمي من خلال الشراكات والتحالفات وبما يضمن سيادة الدولة وأمنها، ويرسخ من قيم التعايش والتعاون لتبقى دولة الإمارات دائما نموذجا للريادة والتقدم والرخاء والعطاء.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار والازدهار في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والإدارة القوية لأبناء الوطن.