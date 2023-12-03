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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالذهبي اللافت.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

هبة مجدي
هبة مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها. 

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وتألقت هبة مجدي، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الذهبي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هبة مجدي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

كما اختارت هبة مجدي أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هبة مجدي :

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