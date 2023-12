1.4 مليار يورو.. صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لشراء ناد إيطالي| من هو؟

Esclusiva 💣Un anno fa-28 novembre-le dimissioni in blocco del cda e del presidente, #AAgnelli. Dal 2019-anno dell’ingaggio di #CristianoRonaldo-la #Juve ha accumulato perdite per 719.4mln€, che hanno costretto la controllante #Exor a 4 aumenti di capitale per un totale di… pic.twitter.com/H5Sg3Ezot1

Esclusiva 💣Un anno fa-28 novembre-le dimissioni in blocco del cda e del presidente, #AAgnelli. Dal 2019-anno dell’ingaggio di #CristianoRonaldo-la #Juve ha accumulato perdite per 719.4mln€, che hanno costretto la controllante #Exor a 4 aumenti di capitale per un totale di… pic.twitter.com/H5Sg3Ezot1 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 1, 2023