1.4 مليار يورو.. صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لشراء ناد إيطالي| من هو؟

زعم الصحفي الإيطالي ماوريتسيو بيستوتشي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يراقب ناديي ميلان وإنتر، بعد أن يبدو أنهما لم يتقبلا فكرة الاستحواذ على يوفنتوس، وعلى الرغم من حقيقة أنهم اشتروا النادي منذ ما يزيد قليلاً عن عام، إلا أن شركة RedBird Capital قد تتلقى قريبًا عرضًا مربحًا لبيع نادي ميلان من الشرق الأوسط.



يقترح بيستوتشي على أكس (تويترسابقا) أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي حاول أولاً شراء حصة أقلية من يوفنتوس من شركة EXOR لكن الأمور لم تصل حقًا إلى مرحلة متقدمة، ومع ذلك فهم ما زالوا حريصين على شراء فريق إيطالي.

وقال بيستوتشي :"قبل عام واحد - 28 نوفمبر - استقالة جماعية لمجلس الإدارة والرئيس أنييلي. . منذ عام 2019 - عام توقيع كريستيانو رونالدو - تراكمت خسائر يوفنتوس بقيمة 719.4 مليون يورو، مما أجبر الشركة الأم إكسور على إجراء 4 زيادات في رأس المال بإجمالي 900 مليون يورو، ويبلغ رأس مال يوفنتوس الموجود حاليًا في سوق الأوراق المالية 631 مليون يورو، أي أقل بـ 300 مليون يورو مما ضخته الشركة الأم، بينما في عام 2019 بلغت رأسماله 1.7 مليار يورو، في غضون 4 سنوات، أحرقت إدارة النادي ملياري يورو، وفي فبراير 2024 تنتهي صلاحية الـ 175 مليون يورو (#CR7Bond)، وهو سند غير مضمون ولكن شركة Exor ستحترمه بالتأكيد، وفي هذا السياق، تفاوض الملاك مع الصندوق العربي PIF لبيع حصة أقلية، وهي مفاوضات لم تتجاوز خطاب النوايا: لم يكن العرب مهتمين بحصة أقلية، والتقييم العام للنادي وبلغت المبالغ التي قدمها المالكون ملياري يورو، في حين قيم الصندوق الشركة بمبلغ 1.4 مليار يورو، وبعد التخلي عن يوفنتوس، ينظر الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية اليوم باهتمام إلى ناديين من الدوري الإيطالي: إنتر - الذي يُنتظر تطور الوضع بالنسبة له، المرتبط بإعادة تمويل سندات أوكتري بقيمة 275 مليون يورو تنتهي في فبراير 2024، وميلانو، الذي، بالصدفة، هناك طلب بمبلغ 1.4 مليار يورو".

<p lang="it" dir="ltr">Esclusiva 💣Un anno fa-28 novembre-le dimissioni in blocco del cda e del presidente, <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/AAgnelli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AAgnelli</a>. Dal 2019-anno dell’ingaggio di <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/CristianoRonaldo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CristianoRonaldo</a>-la <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/Juve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Juve</a> ha accumulato perdite per 719.4mln€, che hanno costretto la controllante <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/Exor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Exor</a> a 4 aumenti di capitale per un totale di… <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/H5Sg3Ezot1">pic.twitter.com/H5Sg3Ezot1</a></p>— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/pisto_gol/status/1730572981334589442?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Esclusiva 💣Un anno fa-28 novembre-le dimissioni in blocco del cda e del presidente, <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/AAgnelli?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AAgnelli</a>. Dal 2019-anno dell’ingaggio di <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/CristianoRonaldo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CristianoRonaldo</a>-la <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/Juve?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Juve</a> ha accumulato perdite per 719.4mln€, che hanno costretto la controllante <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/Exor?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Exor</a> a 4 aumenti di capitale per un totale di… <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/H5Sg3Ezot1">pic.twitter.com/H5Sg3Ezot1</a></p>— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/pisto_gol/status/1730572981334589442?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">



تم توضيح الأوضاع المالية المختلفة لميلان وإنتر مؤخرًا في مقال نشرته صحيفة أثليتيك، لكن النسخة المختصرة هي أن الروسونيري خالي من الديون وقد حقق أرباحًا العام الماضي بينما يواجه منافسوهم في المدينة صعوبة أكبر بكثير.